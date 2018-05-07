《經濟通通訊社７日專訊》立法會主席兼行管會主席梁君彥表示，在今早「一地兩檢」法案
委員會會議期間，當保安人員執行委員會主席將兩名議員帶離會議室的命令時，兩名議員拒絕合
作，亦有人阻礙保安履行職務，有保安人員報稱混亂中被拗手指，或背部被手踭撞到，行管會將
保留追究權利。
梁君彥提醒議員，根據《權力及特權法》，任何人妨礙正執行職責的人員都是違法。（ｃｗ
）（ｚｚ）
07/05/2018 12:41
【一地兩檢】梁君彥稱兩議員不遵守命令離開，行管保留追究權利
《經濟通通訊社７日專訊》立法會主席兼行管會主席梁君彥表示，在今早「一地兩檢」法案
委員會會議期間，當保安人員執行委員會主席將兩名議員帶離會議室的命令時，兩名議員拒絕合
作，亦有人阻礙保安履行職務，有保安人員報稱混亂中被拗手指，或背部被手踭撞到，行管會將
保留追究權利。
梁君彥提醒議員，根據《權力及特權法》，任何人妨礙正執行職責的人員都是違法。（ｃｗ
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