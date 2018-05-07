【一地兩檢】法案委員會休會，葉劉稱復會後會讓官員就修正案發言

《經濟通通訊社７日專訊》今日為立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會最後

一日會議。上午多名民主派議員就主席葉劉淑儀在討論條文後，不准討論附件而直接進入審議修

正案階段的做法感不滿，在席大聲批評其行為，共有４名議員被逐離場，包括公民黨譚文豪、議

會陣線朱凱廸、區諾軒和陳志全。

葉劉淑儀在上午休會前表示，下午復會後會讓官員就修正案發言，而議員可直接向大主席提

修正案，完成此程序後，視乎時間或可讓議員提出其他問題。（ｃｗ）（ｚｚ）

