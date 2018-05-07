《經濟通通訊社７日專訊》今日為立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會最後
一日會議。上午多名民主派議員就主席葉劉淑儀在討論條文後，不准討論附件而直接進入審議修
正案階段的做法感不滿，在席大聲批評其行為，共有４名議員被逐離場，包括公民黨譚文豪、議
會陣線朱凱廸、區諾軒和陳志全。
葉劉淑儀在上午休會前表示，下午復會後會讓官員就修正案發言，而議員可直接向大主席提
修正案，完成此程序後，視乎時間或可讓議員提出其他問題。（ｃｗ）（ｚｚ）
07/05/2018 12:57
【一地兩檢】法案委員會休會，葉劉稱復會後會讓官員就修正案發言
《經濟通通訊社７日專訊》今日為立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會最後
一日會議。上午多名民主派議員就主席葉劉淑儀在討論條文後，不准討論附件而直接進入審議修
正案階段的做法感不滿，在席大聲批評其行為，共有４名議員被逐離場，包括公民黨譚文豪、議
會陣線朱凱廸、區諾軒和陳志全。
葉劉淑儀在上午休會前表示，下午復會後會讓官員就修正案發言，而議員可直接向大主席提
修正案，完成此程序後，視乎時間或可讓議員提出其他問題。（ｃｗ）（ｚｚ）
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