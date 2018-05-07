【一地兩檢】法案將於６月６日提交立法會大會恢復二讀

《經濟通通訊社７日專訊》今日為立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會最後

一日會議。民主派的修正案全數被否決後，委員會隨即表決是否於６月６日將法案提交立法會大

會恢復二讀。議案以３０票贊成，１３票反對獲通過。法案將於６月６日提交立法會大會恢復二

讀。（ｃｗ）（ｚｚ）

