《經濟通通訊社７日專訊》今日為立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會最後
一日會議。民主派的修正案全數被否決後，委員會隨即表決是否於６月６日將法案提交立法會大
會恢復二讀。議案以３０票贊成，１３票反對獲通過。法案將於６月６日提交立法會大會恢復二
讀。（ｃｗ）（ｚｚ）
07/05/2018 17:23
【一地兩檢】法案將於６月６日提交立法會大會恢復二讀
《經濟通通訊社７日專訊》今日為立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會最後
一日會議。民主派的修正案全數被否決後，委員會隨即表決是否於６月６日將法案提交立法會大
會恢復二讀。議案以３０票贊成，１３票反對獲通過。法案將於６月６日提交立法會大會恢復二
讀。（ｃｗ）（ｚｚ）
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