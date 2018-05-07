【貿易開戰】商務部：解決中美貿易不平衡問題，需雙方共同努力

《經濟通通訊社７日專訊》中國商務部在專欄文章《中美貿易惠及兩國人民》中提到，中美

雙邊貿易存在不平衡，這一問題需要歷史地、全面地看待。歸根結底，雙邊貿易不平衡是由雙方

的經濟結構、產業競爭力和國際分工決定的，是市場運行的結果。中國從不刻意追求貿易順差，

解決中美貿易不平衡問題，需要雙方共同努力。（ｂｉ）

