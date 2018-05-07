《經濟通通訊社７日專訊》中國商務部在專欄文章《中美貿易惠及兩國人民》中提到，中美
雙邊貿易存在不平衡，這一問題需要歷史地、全面地看待。歸根結底，雙邊貿易不平衡是由雙方
的經濟結構、產業競爭力和國際分工決定的，是市場運行的結果。中國從不刻意追求貿易順差，
解決中美貿易不平衡問題，需要雙方共同努力。（ｂｉ）
07/05/2018 17:15
【貿易開戰】商務部：解決中美貿易不平衡問題，需雙方共同努力
《經濟通通訊社７日專訊》中國商務部在專欄文章《中美貿易惠及兩國人民》中提到，中美
雙邊貿易存在不平衡，這一問題需要歷史地、全面地看待。歸根結底，雙邊貿易不平衡是由雙方
的經濟結構、產業競爭力和國際分工決定的，是市場運行的結果。中國從不刻意追求貿易順差，
解決中美貿易不平衡問題，需要雙方共同努力。（ｂｉ）
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