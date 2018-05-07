【外儲回落】國家外匯局：美元走強推動４月外儲小降

《經濟通通訊社７日專訊》國家外匯局負責人指，內地４月跨境資金平穩運行，外匯市場繼

續呈現供求平衡格局。國際金融市場美元指數上漲超過２％，主要非美元貨幣相對美元下跌和資

產價格回調等多重因素共同作用，導致外匯儲備規模小幅下降。

截至２０１８年４月末，中國外匯儲備規模為３１２４９億美元，較３月末下降１８０億美

元，降幅為０﹒５７％。（ｃｌ）

