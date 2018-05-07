【禁制中興】中興通訊：申請暫執行拒絕令，力爭更短時間解決問題

《經濟通通訊社７日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）６日晚公告，已

正式向美國商務部工業和安全局（ＢＩＳ）提交了關於暫停執行拒絕令的申請，並根據ＢＩＳ指

引提交了回應拒絕令的補充材料。

中興通訊並發出《堅定信心 力爭更短時間解決問題》員工信，稱將繼續保持與各方緊密溝

通，盡最大努力在更短時間內解決問題。又指公司始終把合規作為企業發展的戰略基石。在獲悉

拒絕令的第一時間，公司下達了在激活拒絕令情況下要遵循的行為準則，嚴格執行ＥＡＲ管控，

要求全體員工牢牢守住合規底線。（ｃｔ）

