《經濟通通訊社７日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）６日晚公告，已
正式向美國商務部工業和安全局（ＢＩＳ）提交了關於暫停執行拒絕令的申請，並根據ＢＩＳ指
引提交了回應拒絕令的補充材料。
中興通訊並發出《堅定信心 力爭更短時間解決問題》員工信，稱將繼續保持與各方緊密溝
通，盡最大努力在更短時間內解決問題。又指公司始終把合規作為企業發展的戰略基石。在獲悉
拒絕令的第一時間，公司下達了在激活拒絕令情況下要遵循的行為準則，嚴格執行ＥＡＲ管控，
要求全體員工牢牢守住合規底線。（ｃｔ）
07/05/2018 09:14
【禁制中興】中興通訊：申請暫執行拒絕令，力爭更短時間解決問題
《經濟通通訊社７日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）６日晚公告，已
正式向美國商務部工業和安全局（ＢＩＳ）提交了關於暫停執行拒絕令的申請，並根據ＢＩＳ指
引提交了回應拒絕令的補充材料。
中興通訊並發出《堅定信心 力爭更短時間解決問題》員工信，稱將繼續保持與各方緊密溝
通，盡最大努力在更短時間內解決問題。又指公司始終把合規作為企業發展的戰略基石。在獲悉
拒絕令的第一時間，公司下達了在激活拒絕令情況下要遵循的行為準則，嚴格執行ＥＡＲ管控，
要求全體員工牢牢守住合規底線。（ｃｔ）
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