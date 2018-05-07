《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３５８４，較上個交易日跌６３
點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開８９點子，報６﹒３５００，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３５８９。（ｃｌ）
07/05/2018 09:40
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升８９點子，報６．３５００
《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３５８４，較上個交易日跌６３
點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開８９點子，報６﹒３５００，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３５８９。（ｃｌ）
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