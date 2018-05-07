【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升８９點子，報６．３５００

《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３５８４，較上個交易日跌６３

點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開８９點子，報６﹒３５００，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒３５８９。（ｃｌ）

