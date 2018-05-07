《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６．３６４９，較
上個交易日４時３０分收盤價跌６０點子。全日在６﹒３６７４至６﹒３４６３之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌８６點子，報６﹒３６５０。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒３５２１，較上個交易日跌６３點子。（ｌｃ）
07/05/2018 16:39
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌６０點子，報６﹒３６４９
《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６．３６４９，較
上個交易日４時３０分收盤價跌６０點子。全日在６﹒３６７４至６﹒３４６３之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌８６點子，報６﹒３６５０。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒３５２１，較上個交易日跌６３點子。（ｌｃ）
|FOCUS07/05/2018
【FOCUS】民間智慧破譯官媒字眼 侵侵反擊火力難料
|興證快訊07/05/2018
美方代表團訪華
|國際動態07/05/2018
北韓：願無核化 非美制裁促成
|生財有道04/05/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－潤啤】啤酒龍頭擴大中高端布局 加價潮下業績看好
|FOCUS04/05/2018
【FOCUS】中美或達過渡方案 侵侵30年「不忘初心」得人驚
|國際動態04/05/2018
Spotify未能扭虧 無懼Apple Music
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰