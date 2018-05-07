【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌６０點子，報６﹒３６４９

《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６．３６４９，較

上個交易日４時３０分收盤價跌６０點子。全日在６﹒３６７４至６﹒３４６３之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌８６點子，報６﹒３６５０。

今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒３５２１，較上個交易日跌６３點子。（ｌｃ）

