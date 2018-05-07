《經濟通通訊社７日專訊》人行今日不開展公開市場操作，今日無逆回購到期，即公開市場
零投放零回籠。
此外，人行就７天期、１４天期、２８天期、６３天期逆回購需求詢量。（ｌｃ）
07/05/2018 09:53
【人行收水】人行今暫停公開市場回購操作，零投放零回籠
《經濟通通訊社７日專訊》人行今日不開展公開市場操作，今日無逆回購到期，即公開市場
零投放零回籠。
此外，人行就７天期、１４天期、２８天期、６３天期逆回購需求詢量。（ｌｃ）
|國際動態07/05/2018
北韓：願無核化 非美制裁促成
|生財有道04/05/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－潤啤】啤酒龍頭擴大中高端布局 加價潮下業績看好
|剖析天下04/05/2018
【FOCUS】中美或達過渡方案 侵侵30年「不忘初心」得人驚
|國際動態04/05/2018
Spotify未能扭虧 無懼Apple Music
|生財有道04/05/2018
【Slash世代】斜槓族全球冒起 圓夢／掘金／多元人生
|FOCUS03/05/2018
【FOCUS】中美鷹派大鬥法不利談判 北京布局長期作戰
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰