《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，中國４月外匯儲備３﹒１２５億美元，較３月的
３﹒１４３萬億美元微降。
４月末黃金儲備５９２４萬盎司，黃金儲備報７７７億美元，３月末為７８４億美元。
（ｃｔ）
07/05/2018 16:06
【外儲回落】中國４月外匯儲備回落至３﹒１２萬億美元
《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，中國４月外匯儲備３﹒１２５億美元，較３月的
３﹒１４３萬億美元微降。
４月末黃金儲備５９２４萬盎司，黃金儲備報７７７億美元，３月末為７８４億美元。
（ｃｔ）
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