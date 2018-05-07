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即市新聞

07/05/2018 10:30

【ＦＯＣＵＳ】民間智慧破譯官媒字眼，侵侵反擊火力難料

　　【ＦＯＣＵＳ】中美重量級貿易談判上周五（４日）在北京落幕，儘管內地官媒極盡所能強
調談判的積極面，但充滿民間智慧的內地網民仍然從「充分交換意見」、「達成一些共識」、「
保持密切溝通」等模稜兩可的字眼背後，聞到了濃濃的火藥味。「推特治國」的特朗普已明言，
中國在對美貿易上已被「寵壞」，美國「將不得不改寫與中國的貿易」。稍見平息的金融市場動
盪或捲土重來，「下降三角形」已現的恆指，今早高開近２００點後一度倒跌，宜忍手觀望為上


＊美方八大範疇要求被轟新《馬關條約》＊

　　多間外媒披露美方談判文件《平衡貿易關係》（Ｂａｌａｎｃｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｔｒａｄｅ
Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ）顯示，白宮向中國提出的要求分為八大範疇，包括到２０２０年底
，中國將對美貿易順差從２０１８年的水平縮窄至少２０００億美元；中國立即停止引發產能過
剩的「中國製造２０２５」行業補貼和政府支持；取消與技術轉讓相關的特定政策和做法；中國
到２０２０年７月１日，下調非關鍵性行業所有產品關稅至不高於美國相應關稅水平等。
　　上述願望清單被認為是「ｔｏｏ　ｃｏｓｔｌｙ　ｆｏｒ　Ｃｈｉｎａ」，更有內地憤青直
斥此為新的《馬關條約》。瑞穗證券認為，鑑於特朗普政府的鷹派立場，以及近期中美在技術領
域的對抗，在雙方願意就未來對話達成妥協前，中美之間的進一步對抗短期內難以避免。
　　交銀國際亦指，美方態度非常強硬，雙方底綫相差太遠。由於中美貿易戰等不明朗因素，下
半年股市難以預測，並提醒留意目前美股聰明錢的倉位和指數出現背離。

＊中興或臨鉅額貸款違約，外需指標轉勢＊

　　就在市場等待特朗普將如何出招之時，貿易戰的蝴蝶效應正陸續有來。台灣最大記憶體晶片
製造商南亞科證實，已接到要求出貨中興通訊須先經過申請並通過核淮才能放行的通知，該公司
短期內出貨中興將受影響。意味著出口管制已從智能手機相關領域延伸至存儲芯片產業。
　　消息指，早前遭美國７年封殺令而至今停牌的中興通訊，或面臨４﹒５億美元貸款違約，除
非多數貸款人豁免一條與其股票停牌相關的條款。
　　此外，剛剛公布的４月中國製造業ＰＭＩ顯示，儘管總體ＰＭＩ高於５０，但追蹤新出口訂
單的分項指數錄自２０１６年１１月以來首次萎縮，顯示製造商正面臨急劇惡化的外需環境，中
國出口的不確定性顯著增加。
　　「狂人」將拋出的「炸彈」火力如何尚未可知，而中國最終會否被逼祭出人民幣貶值的終極
武器，投資者都要小心為上。（經濟通通訊社記者　俞瑾）

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