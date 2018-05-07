【ＦＯＣＵＳ】民間智慧破譯官媒字眼，侵侵反擊火力難料

【ＦＯＣＵＳ】中美重量級貿易談判上周五（４日）在北京落幕，儘管內地官媒極盡所能強

調談判的積極面，但充滿民間智慧的內地網民仍然從「充分交換意見」、「達成一些共識」、「

保持密切溝通」等模稜兩可的字眼背後，聞到了濃濃的火藥味。「推特治國」的特朗普已明言，

中國在對美貿易上已被「寵壞」，美國「將不得不改寫與中國的貿易」。稍見平息的金融市場動

盪或捲土重來，「下降三角形」已現的恆指，今早高開近２００點後一度倒跌，宜忍手觀望為上

。



＊美方八大範疇要求被轟新《馬關條約》＊



多間外媒披露美方談判文件《平衡貿易關係》（Ｂａｌａｎｃｉｎｇ ｔｈｅ Ｔｒａｄｅ

Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ）顯示，白宮向中國提出的要求分為八大範疇，包括到２０２０年底

，中國將對美貿易順差從２０１８年的水平縮窄至少２０００億美元；中國立即停止引發產能過

剩的「中國製造２０２５」行業補貼和政府支持；取消與技術轉讓相關的特定政策和做法；中國

到２０２０年７月１日，下調非關鍵性行業所有產品關稅至不高於美國相應關稅水平等。

上述願望清單被認為是「ｔｏｏ ｃｏｓｔｌｙ ｆｏｒ Ｃｈｉｎａ」，更有內地憤青直

斥此為新的《馬關條約》。瑞穗證券認為，鑑於特朗普政府的鷹派立場，以及近期中美在技術領

域的對抗，在雙方願意就未來對話達成妥協前，中美之間的進一步對抗短期內難以避免。

交銀國際亦指，美方態度非常強硬，雙方底綫相差太遠。由於中美貿易戰等不明朗因素，下

半年股市難以預測，並提醒留意目前美股聰明錢的倉位和指數出現背離。



＊中興或臨鉅額貸款違約，外需指標轉勢＊



就在市場等待特朗普將如何出招之時，貿易戰的蝴蝶效應正陸續有來。台灣最大記憶體晶片

製造商南亞科證實，已接到要求出貨中興通訊須先經過申請並通過核淮才能放行的通知，該公司

短期內出貨中興將受影響。意味著出口管制已從智能手機相關領域延伸至存儲芯片產業。

消息指，早前遭美國７年封殺令而至今停牌的中興通訊，或面臨４﹒５億美元貸款違約，除

非多數貸款人豁免一條與其股票停牌相關的條款。

此外，剛剛公布的４月中國製造業ＰＭＩ顯示，儘管總體ＰＭＩ高於５０，但追蹤新出口訂

單的分項指數錄自２０１６年１１月以來首次萎縮，顯示製造商正面臨急劇惡化的外需環境，中

國出口的不確定性顯著增加。

「狂人」將拋出的「炸彈」火力如何尚未可知，而中國最終會否被逼祭出人民幣貶值的終極

武器，投資者都要小心為上。（經濟通通訊社記者 俞瑾）

