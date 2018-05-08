【企業盈警】超威動力（００９５１）預期中期利潤大幅下跌

《經濟通通訊社８日專訊》超威動力（００９５１）發盈警，預期截至今年六月底止上半年

，利潤將較去年同期大幅下跌，主要是由於從年初開始，中國鉛酸動力電池行業產能過剩導致價

格競爭非常激烈。

另外，首季鉛酸動力電池產品整體售價較去年首季大幅下降，以致公司產品售價也受到同等

影響，預期很可能於今年第二季仍出現類似的市場趨勢。（ｔｔ）

