《經濟通通訊社８日專訊》申酉控股（０８３７７）發盈警，預期截至今年三月底止三個月
錄得的虧損按年大幅增加，主要由於直接材料成本及加工費用增加，以致銷售成本上升、員工成
本及董事酬金增加，以及人民幣兌港元升值。
公司預期將於下周一（１４日）或前後公布首季業績。（ｔｔ）
08/05/2018 09:10
【企業盈警】申酉控股（０８３７７）料首季虧損大幅增加
《經濟通通訊社８日專訊》申酉控股（０８３７７）發盈警，預期截至今年三月底止三個月
錄得的虧損按年大幅增加，主要由於直接材料成本及加工費用增加，以致銷售成本上升、員工成
本及董事酬金增加，以及人民幣兌港元升值。
公司預期將於下周一（１４日）或前後公布首季業績。（ｔｔ）
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