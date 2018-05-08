【企業盈警】申酉控股（０８３７７）料首季虧損大幅增加

《經濟通通訊社８日專訊》申酉控股（０８３７７）發盈警，預期截至今年三月底止三個月

錄得的虧損按年大幅增加，主要由於直接材料成本及加工費用增加，以致銷售成本上升、員工成

本及董事酬金增加，以及人民幣兌港元升值。

公司預期將於下周一（１４日）或前後公布首季業績。（ｔｔ）

