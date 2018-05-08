《經濟通通訊社８日專訊》美國白宮表示，中國國務院副總理兼中央財經領導小組辦公室主
任劉鶴下周將訪問華盛頓，繼續與美國政府進行貿易談判。
上周在北京的談判未能就美國一長串的貿易要求達成協議，據悉美國在談判中採取強硬姿態
，要求中國將對美貿易順差減少２０００億美元、大幅調低關稅以及對高科技產業的補貼。中方
則要求美國不再威脅施加關稅，放鬆對中國電信設備製造商中興通訊的嚴厲制裁，在美國安全審
查中平等對待中國投資。雙方在兩日談判後未能達成任何協議，但同意將繼續磋商。（ｍｎ）
08/05/2018 08:27
【貿易開戰】中國國務院副總理劉鶴下周赴美繼續中美貿易談判
《經濟通通訊社８日專訊》美國白宮表示，中國國務院副總理兼中央財經領導小組辦公室主
任劉鶴下周將訪問華盛頓，繼續與美國政府進行貿易談判。
上周在北京的談判未能就美國一長串的貿易要求達成協議，據悉美國在談判中採取強硬姿態
，要求中國將對美貿易順差減少２０００億美元、大幅調低關稅以及對高科技產業的補貼。中方
則要求美國不再威脅施加關稅，放鬆對中國電信設備製造商中興通訊的嚴厲制裁，在美國安全審
查中平等對待中國投資。雙方在兩日談判後未能達成任何協議，但同意將繼續磋商。（ｍｎ）
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