【朝鮮局勢】南韓總統文在寅呼籲日本及北韓應重啟對話

《經濟通通訊社８日專訊》南韓總統文在寅表示，日本及北韓應該應該重啟會談，令兩國關

係正常化，並為地區和平穩定作出貢獻。

他稱，如果日本及北韓關係正常化，將大大有助於朝鮮半島及東北亞的和平穩定。

另外，文在寅又提到北韓領導人金正恩非常開放及務實，並承諾願意完全去核化，將可為美

朝之間的峰會奠定基礎。（ｍｎ）

