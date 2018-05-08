【貿易開戰】美國國防部長敦促國會收緊監管外資投資

《經濟通通訊社８日專訊》美國國防部長馬蒂斯（Ｊａｍｅｓ Ｍａｔｔｉｓ）敦促議員在

防衛議案中加入收緊對外資投資美國的監管，以阻止中國接觸到美國敏感技術。

根據一封信函，馬蒂斯敦促參眾兩院軍事委員會的共和黨藉主席及民主黨資深議員，在美國

國防授權法案（ＮＤＡＡ）中加入相關措施，以擴大美國外資審議委員會（ＣＦＩＵＳ）的權力

。

馬蒂斯在信中指，雖然他支持外國投資，但美國的對手已經研究國內現有法律及監管的弱點

，並正在加以利用。（ｍｎ）

