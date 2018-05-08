《經濟通通訊社８日專訊》ＷＴ集團（０８４２２）發盈警，預期截至２０１８年３月３１
日止九個月，在扣除一次性上市開支的調整後的淨溢利，與去年同期相比將錄得大幅下跌。
主要由於：若干客戶要求改動設計或更改工作時間表，導致相關項目的進度減慢，而令收益
減少；及毛利下跌，因是期內所承接項目組合的所得毛利，較去年同期的項目低。
於本公告日期，集團與相關客戶已經就修改設計及工作時間表定案，而上述項目的建造工程
已重新展開。
預期第三季度業績公告將於５月１１日刊登。（ａｌ）
08/05/2018 09:07
【企業盈警】ＷＴ集團（０８４２２）九個月淨溢利料大幅下跌
《經濟通通訊社８日專訊》ＷＴ集團（０８４２２）發盈警，預期截至２０１８年３月３１
日止九個月，在扣除一次性上市開支的調整後的淨溢利，與去年同期相比將錄得大幅下跌。
主要由於：若干客戶要求改動設計或更改工作時間表，導致相關項目的進度減慢，而令收益
減少；及毛利下跌，因是期內所承接項目組合的所得毛利，較去年同期的項目低。
於本公告日期，集團與相關客戶已經就修改設計及工作時間表定案，而上述項目的建造工程
已重新展開。
預期第三季度業績公告將於５月１１日刊登。（ａｌ）
|國際動態08/05/2018
工潮14日 法財長：法航可隨時消失
|FOCUS07/05/2018
【FOCUS】民間智慧破譯官媒字眼 侵侵反擊火力難料
|香港政情07/05/2018
【一地兩檢】法案委員會混亂與爭議聲中完成審議所有條文及修正案
|香港政情07/05/2018
【一地兩檢】高鐵千億基建欠「一地兩檢」 「三步走」一錘定音
|香港政情07/05/2018
【一地兩檢】立法工作5個月內極速審批 為趕9月高鐵開通前實施
|興證快訊07/05/2018
美方代表團訪華
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰