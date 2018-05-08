【企業盈警】ＷＴ集團（０８４２２）九個月淨溢利料大幅下跌

《經濟通通訊社８日專訊》ＷＴ集團（０８４２２）發盈警，預期截至２０１８年３月３１

日止九個月，在扣除一次性上市開支的調整後的淨溢利，與去年同期相比將錄得大幅下跌。

主要由於：若干客戶要求改動設計或更改工作時間表，導致相關項目的進度減慢，而令收益

減少；及毛利下跌，因是期內所承接項目組合的所得毛利，較去年同期的項目低。

於本公告日期，集團與相關客戶已經就修改設計及工作時間表定案，而上述項目的建造工程

已重新展開。

預期第三季度業績公告將於５月１１日刊登。（ａｌ）

