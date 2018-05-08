【新股上市】聚利寶（８５２７）暗盤開０﹒５７元高招股價１４％

《經濟通通訊社８日專訊》聚利寶（０８５２７）明日（９日）掛牌，今日於輝立暗盤交易

系統，開市價０﹒５７元，較招股價０﹒５元高出１４％。每手５０００股，若不計手續費，每

手賺３５０元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒６２元，比招股價高２４％。（ａｌ）

