《經濟通通訊社８日專訊》升華蘭德（０８１０６）宣布，預期截至２０１８年３月３１日
止首季虧損大升，相對去年同期虧損為１８４萬元，主要由於收購創建科技後，其對營業額貢獻
不大，惟行政開支因此大幅增加、另外公司錄匯兌損失所致。
公司將於５月１４日公布業績。（ｆｆ）
08/05/2018 09:06
【企業盈警】升華蘭德（８１０６）料首季虧損大升，行政開支增加
《經濟通通訊社８日專訊》升華蘭德（０８１０６）宣布，預期截至２０１８年３月３１日
止首季虧損大升，相對去年同期虧損為１８４萬元，主要由於收購創建科技後，其對營業額貢獻
不大，惟行政開支因此大幅增加、另外公司錄匯兌損失所致。
公司將於５月１４日公布業績。（ｆｆ）
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