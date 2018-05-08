【本港樓市】百利保富豪九肚豪宅項目「富豪．山峯」最快年內銷售

《經濟通通訊社８日專訊》百利保集團（００６１７）及富豪酒店（０００７８）的九肚洋

房及低密度豪宅項目命名為「富豪．山峯Ｍｏｕｎｔ Ｒｅｇａｌｉａ」。

百利保執行董事兼首席營運官范統於記者會表示，「富豪．山峯」總投資額超過４０億元，

共提供１６０個單位，分別１３６個低密度分層住宅及２４座獨立洋房組成。分層住宅高１１層

，合共設有７座，面積由約１６００至３３００平方呎不等，部分特色單位設有私家花園或特大

花園平台，部分頂層特色戶設有私人泳池或按摩池。每戶均設有獨立電梯大堂。

２４座獨立洋房的實用面積則由約２２００至５０００平方呎不等，大部分洋房內設有私人

升降機，當中面積最大的２３號洋房設有４０呎長私家泳池。

范統又指，該項目設有總面積２萬平方呎會所並設有１９３個車位，預計每個單位至少分配

１至２個車位。

范統又指，「富豪．山峯」早前已獲得住宅預售樓花同意書，預計最快今年內推出市場發售

。他希望８月份獲得入伙紙後提供２間獨立洋房及２間分層住宅單位供傳媒參觀。他亦指

，該項目最細單位１６００平方呎，售價至少幾千萬元，因此相信不會一次過推售，集團仍在考

慮採用招標或價單方式銷售，有信心該項目銷售良好。（ｊｎ）

