《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》京津冀協同發展專家咨詢委員會副組長鄔賀
銓表示，未來雄安新區，７０％至８０％的經濟貢獻都將來自高端高新產業。他強調，中國並不
鼓勵雄安新區引進國內一些地方已形成上萬億元規模的產業，雄安新區不搞和其他城市同業同質
競爭的產業，而是要打造往前看、更有前瞻性、更有競爭力的產業。
他表示，雄安新區一方面要發展面向未來的高端高新產業，而另一方面則要探索發展的新模
式。雄安要成為新時期發展模式的樣板，包括政策、體制、機制的全方位創新，體現雄安質量。
08/05/2018 09:17
【駐京專電】雄安新區八成經濟貢獻將來自高新產業，不搞同質競爭
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》京津冀協同發展專家咨詢委員會副組長鄔賀
銓表示，未來雄安新區，７０％至８０％的經濟貢獻都將來自高端高新產業。他強調，中國並不
鼓勵雄安新區引進國內一些地方已形成上萬億元規模的產業，雄安新區不搞和其他城市同業同質
競爭的產業，而是要打造往前看、更有前瞻性、更有競爭力的產業。
他表示，雄安新區一方面要發展面向未來的高端高新產業，而另一方面則要探索發展的新模
式。雄安要成為新時期發展模式的樣板，包括政策、體制、機制的全方位創新，體現雄安質量。
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