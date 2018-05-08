《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國際清算銀行（ＢＩＳ）在瑞士巴塞爾召開
行長例會。中國人民銀行行長易綱出席，與會央行行長就全球經濟金融形勢以及宏觀政策應對等
問題進行了交流和研討。
經ＢＩＳ董事會投票決定，選舉中國人民銀行行長易綱為ＢＩＳ董事。同時，任命易綱行長
擔任ＢＩＳ董事會下屬的銀行業務與風險管理委員會成員。
08/05/2018 11:41
【駐京專電】易綱當選為ＢＩＳ董事，並擔任下屬委員會成員
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國際清算銀行（ＢＩＳ）在瑞士巴塞爾召開
行長例會。中國人民銀行行長易綱出席，與會央行行長就全球經濟金融形勢以及宏觀政策應對等
問題進行了交流和研討。
經ＢＩＳ董事會投票決定，選舉中國人民銀行行長易綱為ＢＩＳ董事。同時，任命易綱行長
擔任ＢＩＳ董事會下屬的銀行業務與風險管理委員會成員。
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