【上海專電】滬政府與商飛達成戰略合作，望建長三角航空產業集群

《經濟通通訊社記者楊英傑８日上海專電》上海市委副書記、市長應勇昨日（７日）下午赴

中國商飛公司調研後，上海市人民政府與中國商飛公司簽署了戰略合作框架協議。

應勇指出，上海將全面落實框架協議，同商飛公司一起承擔好國家戰略。要進一步提升戰略

合作能級，重點在推進民用飛機產業化、完善航空制造產業鏈、建設技術創新平台、發揮輻射帶

動效應等方面下更大功夫。應勇又表示，將全力配合商飛公司，協助組織長三角乃至全國潛在供

應商對接和深度參與生產協作，推動形成長三角世界級航空產業集群。

