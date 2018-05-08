《經濟通通訊社記者楊英傑８日上海專電》根據中原地產數據，上海４月份新建商品住宅新
增供應面積１０５﹒７萬平方米，比去年同期上漲８４﹒５％；新增供應套數為９２００套，比
去年同期上漲８６﹒０６％。以上兩項數據均創出２２個月以來新高。
但由於４月新樓供應主要在下半月入市，所以未有帶動成交增長。上月全市新建商品住宅成
交面積為４６﹒３萬平方米，相比去年同期下跌３１﹒６％，成交量僅為４０００多套，是近８
年來最低。
08/05/2018 10:18
【上海專電】滬上月新樓供應９２００伙，同比增８６％近兩年新高
《經濟通通訊社記者楊英傑８日上海專電》根據中原地產數據，上海４月份新建商品住宅新
增供應面積１０５﹒７萬平方米，比去年同期上漲８４﹒５％；新增供應套數為９２００套，比
去年同期上漲８６﹒０６％。以上兩項數據均創出２２個月以來新高。
但由於４月新樓供應主要在下半月入市，所以未有帶動成交增長。上月全市新建商品住宅成
交面積為４６﹒３萬平方米，相比去年同期下跌３１﹒６％，成交量僅為４０００多套，是近８
年來最低。
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