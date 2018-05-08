【上海專電】中安消債務危機，上市債券大跌四成後遭上交所停牌

《經濟通通訊社記者楊英傑８日上海專電》被中證監實行退市風險警示的中安消（滬：６０

０６５４）早前傳出有債務危機，昨日（７日）發出公告指，其發行的「１５中安消」債券違約

，而「１６中安消」今早即大瀉４０﹒７６％，上交所決定，由９時４７分開始暫停１６中安消

交易，今日下午１４時５５分起恢復交易。

「１５中安消」發行規模為５億元（人民幣．下同），目前有９１３５萬元本金及３０６萬

元利息已到期，構成違約。中安消解釋指，公司生產經營正常，但受整體市場環境影響，多項應

收帳款未能按時回籠，導致流動資金較為緊張，無法按期支付債券本金及利息。中安消表示，經

多次努力，截至目前亦暫未能與債券持有人就延期事宜達成一致，公司將繼續積極籌措資金，及

與債券持有人協商。

根據「１６中安消」的募集說明書，「１５中安消」違約可能觸發「１６中安消」債券交叉

違約條款，公司表示，正在與此債券持有人保持緊密的溝通，希望達成諒解。聯合信用評級將

「１６中安消」的評級由Ａ降至Ｃ。

中安消原上市公司為飛樂音響，２０１４年遭中恆匯志投資反向收購，實現借殼上市。公司

重大資產重組後改名中安消，但收購完成後中恆匯志承諾的業績並未兌現，遭市場質疑公司涉虛

增估值，被中證監調查，去年股價一落千丈，曾錄得連續１７個跌停板。中安消現跌逾１％。

