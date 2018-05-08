《經濟通通訊社記者楊英傑８日上海專電》浦江中國（０１４１７）與上海盈展資產管理訂
立戰略合作框架協定，雙方將共用存量物業資源，在存量物業管理服務及城市存量更新商業物業
的定位、推廣及服務領域展開商業合作，浦江中國認為，合作可助公司進一步提升物業服務多元
化領域的收益。
浦江中國又宣布，聯介谷科技，與海億達科技及能效通網絡訂立合作框架協定，加強公司於
設施運營及節能服務的商業合作，加速轉型科技物業，提高收益。
08/05/2018 17:06
【上海專電】浦江與上海盈展資管訂立合作協定，提升物業服務收益
《經濟通通訊社記者楊英傑８日上海專電》浦江中國（０１４１７）與上海盈展資產管理訂
立戰略合作框架協定，雙方將共用存量物業資源，在存量物業管理服務及城市存量更新商業物業
的定位、推廣及服務領域展開商業合作，浦江中國認為，合作可助公司進一步提升物業服務多元
化領域的收益。
浦江中國又宣布，聯介谷科技，與海億達科技及能效通網絡訂立合作框架協定，加強公司於
設施運營及節能服務的商業合作，加速轉型科技物業，提高收益。
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