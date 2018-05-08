【上海專電】浦江與上海盈展資管訂立合作協定，提升物業服務收益

《經濟通通訊社記者楊英傑８日上海專電》浦江中國（０１４１７）與上海盈展資產管理訂

立戰略合作框架協定，雙方將共用存量物業資源，在存量物業管理服務及城市存量更新商業物業

的定位、推廣及服務領域展開商業合作，浦江中國認為，合作可助公司進一步提升物業服務多元

化領域的收益。

浦江中國又宣布，聯介谷科技，與海億達科技及能效通網絡訂立合作框架協定，加強公司於

設施運營及節能服務的商業合作，加速轉型科技物業，提高收益。

