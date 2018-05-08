【北水炒Ｄ乜】北水增至逾兩個月高位，買騰訊太保吉利平保神華

《經濟通通訊社８日專訊》北水周二升至２月２２日以來新高，全日淨流入３５﹒１２億元

人民幣，較上日增加２３﹒９８億元人民幣。周二北水流入最多的個股為騰訊（００７００）、

太保（０２６０１）、吉利（００１７５）、平保（０２３１８）、神華（０１０８８）、舜宇

（０２３８２）。

周二主板成交１０３１﹒６１億元，重返千億關；港股通成交額１４１﹒４８億，佔大市成

交１３﹒７１％。

恆指全日升４０８﹒５５點或１﹒３６％，收報３０４０２﹒８１點，重返三萬關兼收復十

天線。



＊騰訊強勢反彈，１１億北水流入撐股價＊



重磅股騰訊將於下周三（１６日）公布業績，公司最新獲中金上望５４０元，帶動股價全日

向好，周二午後曾漲至３﹒６％，最終收市升２﹒７９％，報３９０﹒６元。北水周二大手掃入

騰訊，全日淨流入達１１﹒０８億，一舉收復日前逾７億沽盤，兩日計淨流入４﹒０７億元。

蘋果連升六日兼連續兩日破頂，舜宇周二跟隨反彈４﹒９％，北水買入１﹒１３億。

吉利４月總銷量大升兼有瑞信唱好，全日急升５﹒２８％，為表現最好藍籌，北水買入

２﹒４４億，兩日計淨流入６﹒１６億。



＊內險反彈，逾３億北水買太保＊



內險股反彈，太保急漲５﹒８％，北水流入３﹒２６億；平保揚２﹒２７％，北水買

１﹒９１億，兩日計淨流入１﹒１６億；財險（０２３２８）獲北水流入７１０４萬。

另外，神華獲北水流入２﹒０６億。（ｅｎ）

