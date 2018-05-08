【新股上市】ＴＬ天然氣（８５３６）今招股，入場費逾４８４８元

《經濟通通訊社８日專訊》湖北省荊州市壓縮天然氣（ＣＮＧ）供應商ＴＬ

Ｎａｔｕｒａｌ Ｇａｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（０８５３６）宣布，按每股０

﹒４至０﹒４８元，發售１﹒２５億股，９０％作配售股份，１０％作公開發售，集資規模

５０００萬至６０００萬元。以每手１萬股計算，入場費為４８４８﹒３７元。

ＴＬ Ｎａｔｕｒａｌ Ｇａｓ將自今日起至本周五（１１日）中午招股，５月１１日定價

，５月１８日創業板掛牌。獨家保薦人為智富融資。

若按中間價每股０﹒４４元計算，集資淨額約２４５０萬元，其中５２１﹒２萬元即約

２１﹒３％用於建造一座ＣＮＧ加氣站；約３２﹒９％用於建造一座綜合ＣＮＧ╱ＬＮＧ加氣站

；約３５﹒８％對荊州母站的基礎設施及設備進行升級以為其配備ＬＮＧ加氣能力；約１０％用

於營運資金及其他一般公司用途。

ＴＬ Ｎａｔｕｒａｌ Ｇａｓ已經與順安證券資產管理公司及劉超（統稱基石投資者）簽

訂基石投資協議。據此，該等基石投資者同意按發售價認購以合共約１０００萬元可認購的發售

股份數目，每名基石投資者的認購額約為５００萬元。

倘悉數認購，但少於１５倍，公開發售回撥至２０％，認購１５倍以上但少於５０倍公開發

售回撥至３０％，認購５０倍或以上但少於１００倍，公開發售回撥至４０％，認購１００倍或

以上，則公開發售回撥至５０％。（ｃｌ）

