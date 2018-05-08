【ＩＰＯ反應】聚利寶（８５２７）超購近十倍，一手中籤率７０％

《經濟通通訊社８日專訊》星馬餐飲集團聚利寶控股（０８５２７）公布招股結果，每股定

價０﹒５元，為原招股價每股０﹒５元至０﹒６元的下限，公司淨籌約２３７０萬元。股份將於

明早（９日）於創業板上市。

公開發售部分獲超額認購約９﹒８倍，一手５０００股中籤率為７０％，申請１８手才穩獲

一手，未有啟動回撥機制，而認購１２５０萬股的「頭錘飛」有１張，中籤率為０﹒４％。至於

配售部分則獲適度１倍超額認購。（ｃｌ）

