《經濟通通訊社８日專訊》聚利寶（０８５２７）明日（９日）掛牌，今日於輝立暗盤交易
系統，收報０﹒７２元，較招股價０﹒５元高４４％。每手５０００股，若不計手續費，每手賺
１１００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，收報０﹒７３元，比招股價高４６％，若不計手續
費每手賺１１５０元。（ｃｈ）
08/05/2018 19:03
【新股上市】聚利寶（８５２７）暗盤收市升４４至４６％
《經濟通通訊社８日專訊》聚利寶（０８５２７）明日（９日）掛牌，今日於輝立暗盤交易
系統，收報０﹒７２元，較招股價０﹒５元高４４％。每手５０００股，若不計手續費，每手賺
１１００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，收報０﹒７３元，比招股價高４６％，若不計手續
費每手賺１１５０元。（ｃｈ）
|板塊分析08/05/2018
成本回落 需求穩升 火電股浴火重生
|剖析天下08/05/2018
日本經濟處擴張區間 通脹見2%可能性不高
|剖析天下08/05/2018
【FOCUS】多項指標考驗人幣穩定 關注鶴叔下周美國行
|國際動態08/05/2018
工潮14日 法財長：法航可隨時消失
|FOCUS07/05/2018
【FOCUS】民間智慧破譯官媒字眼 侵侵反擊火力難料
|香港政情07/05/2018
【一地兩檢】法案委員會混亂與爭議聲中完成審議所有條文及修正案
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰