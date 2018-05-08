【夜期時段】即月期指現報３０１７９點，跌２３點，低水２２３點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０１９７點，跌５點，低水２０６

點，最新報３０１７９點，跌２３點，低水２２３點，合約成交２６７８張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２０４５點，跌２點，低水１００點，最新報

１２０４１點，跌６點，低水１０４點，合約成交９０４張。（ｃｈ）

