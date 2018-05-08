《經濟通通訊社８日專訊》萬保剛集團（０１２１３）發盈警，預期截至今年３月３１日止
年度將錄得淨虧損，而去年同期則錄得純利１３０萬港元，主要由於集團化妝品業務分類所產生
的淨虧損所致。（ｊｎ）
08/05/2018 16:45
【企業盈警】萬保剛（１２１３）料截至今年３月底止年度由盈轉虧
《經濟通通訊社８日專訊》萬保剛集團（０１２１３）發盈警，預期截至今年３月３１日止
年度將錄得淨虧損，而去年同期則錄得純利１３０萬港元，主要由於集團化妝品業務分類所產生
的淨虧損所致。（ｊｎ）
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