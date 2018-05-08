《經濟通通訊社８日專訊》璋利國際（０１６９３）發盈警，預期截至今年３月３１日止６
個月的中期綜合溢利按年大幅減少。主要由於集團建築服務業務之收益及毛利減少；員工成本及
物業、廠房及設備折舊開支增加導致行政及其他開支增加；集團港元計值定期存款及銀行結餘之
變現及未變現匯兌虧損增加。（ｊｎ）
08/05/2018 17:59
【企業盈警】璋利國際（１６９３）預期中期綜合溢利按年大幅減少
《經濟通通訊社８日專訊》璋利國際（０１６９３）發盈警，預期截至今年３月３１日止６
個月的中期綜合溢利按年大幅減少。主要由於集團建築服務業務之收益及毛利減少；員工成本及
物業、廠房及設備折舊開支增加導致行政及其他開支增加；集團港元計值定期存款及銀行結餘之
變現及未變現匯兌虧損增加。（ｊｎ）
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