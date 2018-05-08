《經濟通通訊社８日專訊》摩根大通執行長Ｊａｍｉｅ Ｄｉｍｏｎ接受《彭博電視》訪問
時表示，在人民幣能夠比得上美元在全球的地位之前，中國仍有金融改革要解決。
被問及人民幣在全球金融體系中的地位，會否上升到堪比美元的水平時，Ｄｉｍｏｎ表示，
如果不可兌換，那就比不上，最終是２０年或３０年後能夠比得上美元地位。
Ｄｉｍｏｎ又認為，中國迄今的舉動，例如讓人民幣贏得國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）官方
儲備貨幣地位，都是一些「小」變化。（ｂｉ）
08/05/2018 13:56
【聚焦人幣】摩通ＣＥＯ：人民幣或在２０年後比得上美元地位
《經濟通通訊社８日專訊》摩根大通執行長Ｊａｍｉｅ Ｄｉｍｏｎ接受《彭博電視》訪問
時表示，在人民幣能夠比得上美元在全球的地位之前，中國仍有金融改革要解決。
被問及人民幣在全球金融體系中的地位，會否上升到堪比美元的水平時，Ｄｉｍｏｎ表示，
如果不可兌換，那就比不上，最終是２０年或３０年後能夠比得上美元地位。
Ｄｉｍｏｎ又認為，中國迄今的舉動，例如讓人民幣贏得國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）官方
儲備貨幣地位，都是一些「小」變化。（ｂｉ）
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