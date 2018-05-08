《經濟通通訊社８日專訊》據《中國證券報》報道，內地正就《存托憑證（ＣＤＲ）發行與
交易管理辦法》公開徵求意見。業?預期，ＣＤＲ下半年落地概率較大。目前，涉及ＣＤＲ發行
定價與申購細則、是否能與基礎證券自由兌換、企業篩選機制、投資者保護等諸多問題的配套細
則正在抓緊研究制訂，有望在未來兩三個月出台。（ｌｃ）
08/05/2018 08:53
【回歸Ａ股】ＣＤＲ配套細則有望在２－３個月內出台
《經濟通通訊社８日專訊》據《中國證券報》報道，內地正就《存托憑證（ＣＤＲ）發行與
交易管理辦法》公開徵求意見。業?預期，ＣＤＲ下半年落地概率較大。目前，涉及ＣＤＲ發行
定價與申購細則、是否能與基礎證券自由兌換、企業篩選機制、投資者保護等諸多問題的配套細
則正在抓緊研究制訂，有望在未來兩三個月出台。（ｌｃ）
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