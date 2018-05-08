《經濟通通訊社８日專訊》據外電報道，台灣監管機構授權手機芯片製造商聯發科技恢復向
中興通訊（００７６３）（深：００００６３）銷售產品，這是在美國供應商被禁止向中興通訊
出售零部件後，中興通訊獲得的一個提振。
台灣經濟部一位官員稱，另幾家台灣公司仍在等待出口許可，但他未透露這些公司的名稱。
（ｌｃ）
08/05/2018 09:59
【禁制中興】台灣聯發科技獲准向中興通訊出售芯片
《經濟通通訊社８日專訊》據外電報道，台灣監管機構授權手機芯片製造商聯發科技恢復向
中興通訊（００７６３）（深：００００６３）銷售產品，這是在美國供應商被禁止向中興通訊
出售零部件後，中興通訊獲得的一個提振。
台灣經濟部一位官員稱，另幾家台灣公司仍在等待出口許可，但他未透露這些公司的名稱。
（ｌｃ）
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