【Ａ股入摩】ＭＳＣＩ半年調整在即，中金料２２９隻Ａ股被納入

《經濟通通訊社８日專訊》ＭＳＣＩ將於下周二（１５日）凌晨公布半年度指數調整的結果

，中金公司發表報告指出，此次調整對中國市場至關重要，甚至可能是多年以來最重要的一次，

主要由於會帶來以下兩點關鍵變化：確定６月份首次納入Ａ股的最終公司名單；大幅改變當前Ｍ

ＳＣＩ中國指數包括的海外中資股成分。

中金預計潛在被新納入Ａ股股票有２２９隻，集中在醫療保健、消費品等領域。納入樣本中

權重排名靠前個股為貴州茅台（滬：６００５１９）、中國平安（滬：６０１３１８）、招商銀

行（滬：６０００３６）、海康威視（深：００２４１５）以及浦發銀行（滬：６０００００）

等；較當前權重增加幅度最大的是片仔癀（滬：６００４３６）、通化東寶

（滬：６００８６７）、科倫藥業（深：００２４２２）等。攤薄最多的是貴州茅台、五糧液（

深：０００８５８）、洋河股份（深：００２３０４）和中國太保（滬：６０１６０１）。

結合此次２﹒５％的部分納入可能帶來的１０６億美元的資金規模以及個股日均成交情況，

消化資金流入所需時間最長的標的包括海天味業（滬：６０３２８８）、中國電建

（滬：６０１６６９）、長江電力（滬：６００９００）、陸家嘴（滬：６００６６３）等。



＊海外中資股可能擴容至約２１９隻＊



調整後的新ＭＳＣＩ中國指數包括的海外中資股可能從當前的１５３隻擴容至約２１９隻。

Ａ股被統一納入樣本篩選之後降低了指數進入門檻，使得之前不滿足進入指數的中小盤股票得以

被納入。中金預計，權重增加最多的個股包括藥明生物、首控集團、金瑞斯生物等；而權重可能

被明顯攤薄的成份股包括阿里巴巴、騰訊、百度和中海油等。按照消化被動資金流動所需要的天

數看，青島港、中國能源建設、首控集團、國泰君安等所需要的流入交易時間最長；而相反寧滬

高速、阿里健康、阿里影業和青島啤酒所需要的流出交易時間最長。（ｌｃ）

