《經濟通通訊社８日專訊》海關總署公布，中國４月對美貿易順差２２１﹒９億美元，按月
增長４３﹒８％，３月為順差１５４﹒３億美元。首４個月，中國對美貿易順差８０４億美元，
中美貿易總值１﹒２４萬億元人民幣，按年增長５﹒９％，佔中國外貿總值１３﹒６％。
（ｌｃ）
08/05/2018 11:31
【貿易開戰】中國４月對美貿易順差２２１﹒９億美元按月增逾四成
《經濟通通訊社８日專訊》海關總署公布，中國４月對美貿易順差２２１﹒９億美元，按月
增長４３﹒８％，３月為順差１５４﹒３億美元。首４個月，中國對美貿易順差８０４億美元，
中美貿易總值１﹒２４萬億元人民幣，按年增長５﹒９％，佔中國外貿總值１３﹒６％。
（ｌｃ）
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