《經濟通通訊社８日專訊》海關總署公布，今年首４個月，中國貨物貿易進出口總值
９﹒１１萬億元（人民幣．下同），按年增長８﹒９％。其中，出口４﹒８１萬億元，增長
６﹒４％；進口４﹒３萬億元，增長１１﹒７％；貿易順差５０６２﹒４億元，收窄
２４﹒１％。
期內，中國對歐盟、美國、東盟和日本等主要市場進出口均增長；機電產品出口增長，傳統
勞動密集型產品出口下降；鐵礦砂、原油和銅等商品進口量增加，大豆進口量減少，大宗商品進
口均價漲跌互現。（ｌｃ）
08/05/2018 12:02
【聚焦數據】首４月人民幣計出口按年增６．４％進口增１１．７％
《經濟通通訊社８日專訊》海關總署公布，今年首４個月，中國貨物貿易進出口總值
９﹒１１萬億元（人民幣．下同），按年增長８﹒９％。其中，出口４﹒８１萬億元，增長
６﹒４％；進口４﹒３萬億元，增長１１﹒７％；貿易順差５０６２﹒４億元，收窄
２４﹒１％。
期內，中國對歐盟、美國、東盟和日本等主要市場進出口均增長；機電產品出口增長，傳統
勞動密集型產品出口下降；鐵礦砂、原油和銅等商品進口量增加，大豆進口量減少，大宗商品進
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