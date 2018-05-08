《經濟通通訊社８日專訊》清華大學經濟管理學院中國與世界經濟研究中心主任李稻葵認為
，中國用貨幣貶值應對貿易戰的可能性極小。
李稻葵接受專訪時表示，如果中國決定讓人民幣貶值，會令很多國家加入競爭性貶值行列，
將會帶來全球金融市場動盪，料人行用貨幣貶值應對貿易戰的可能性極小。
至於美資企業未來能否順利進入中國市場，或進一步在中國市場拓寬業務，李稻葵認為，要
視乎中美貿易談判的進程而定。（ｋｌ）
08/05/2018 13:34
【貿易開戰】李稻葵：中國用人民幣貶值應對貿易戰可能性極小
《經濟通通訊社８日專訊》清華大學經濟管理學院中國與世界經濟研究中心主任李稻葵認為
，中國用貨幣貶值應對貿易戰的可能性極小。
李稻葵接受專訪時表示，如果中國決定讓人民幣貶值，會令很多國家加入競爭性貶值行列，
將會帶來全球金融市場動盪，料人行用貨幣貶值應對貿易戰的可能性極小。
至於美資企業未來能否順利進入中國市場，或進一步在中國市場拓寬業務，李稻葵認為，要
視乎中美貿易談判的進程而定。（ｋｌ）
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