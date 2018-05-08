【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶７點子，報６﹒３６５６

《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６７４，較上個交易日跌９０

點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開７點子，報６﹒３６５６，上個交易日即期匯

率收盤報６﹒３６４９。（ｃｌ）

