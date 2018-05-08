【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌２７點子，報６﹒３６７６

《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３６７６，較

上個交易日４時３０分收盤價跌２７點子。全日在６﹒３６８７至６﹒３５９２之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌９９點子，報６﹒３６９７。

今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒３６７４，較上個交易日跌９０點子。（ｌｃ）

