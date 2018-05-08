《經濟通通訊社８日專訊》市場消息指，人行今日不開展公開市場操作，今日無逆回購到期
，即公開市場零投放零回籠。
此外，人行就７天期、１４天期、２８天期、６３天期逆回購需求詢量。（ｌｃ）
08/05/2018 09:18
【人行收水】消息稱人行今日不進行公開市場操作
《經濟通通訊社８日專訊》市場消息指，人行今日不開展公開市場操作，今日無逆回購到期
，即公開市場零投放零回籠。
此外，人行就７天期、１４天期、２８天期、６３天期逆回購需求詢量。（ｌｃ）
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