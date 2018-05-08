《經濟通通訊社８日專訊》海關總署公布，內地４月出口鋼材６４７﹒６萬噸，按年降
０﹒２％；首４個月累計出口鋼材２１６２﹒４萬噸，按年大降２０﹒１％。４月進口鋼材
１０４﹒５萬噸，按年降３﹒２％；首４個月累計進口鋼材４４９﹒６萬噸，按年降１﹒３％。
《中證網》引述「我的鋼鐵網」資訊總監徐向春表示，４月鋼材出口按月大幅回升，進一步
證明鋼材月度出口水平已經觸底，預計未來月度出口或將保持在６００萬噸左右。但從年度水平
來看，今年繼續小幅下降，預計低於７０００萬噸。（ｌｃ）
08/05/2018 14:54
【數據解讀】首４月鋼材出口降２成，業內料全年出口低於７千萬噸
《經濟通通訊社８日專訊》海關總署公布，內地４月出口鋼材６４７﹒６萬噸，按年降
０﹒２％；首４個月累計出口鋼材２１６２﹒４萬噸，按年大降２０﹒１％。４月進口鋼材
１０４﹒５萬噸，按年降３﹒２％；首４個月累計進口鋼材４４９﹒６萬噸，按年降１﹒３％。
《中證網》引述「我的鋼鐵網」資訊總監徐向春表示，４月鋼材出口按月大幅回升，進一步
證明鋼材月度出口水平已經觸底，預計未來月度出口或將保持在６００萬噸左右。但從年度水平
來看，今年繼續小幅下降，預計低於７０００萬噸。（ｌｃ）
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