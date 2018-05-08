【小米上市】消息稱小米ＩＰＯ目標估值為７００億－８００億美元

《經濟通通訊社８日專訊》外媒引述知情人士透露，正準備在香港ＩＰＯ的小米公司估值在

７００億至８００億美元之間。小米上周向港交所（００３８８）提交ＩＰＯ申請，預計成為今

年全球規模最大的科技公司ＩＰＯ。

小米沒有透露上市規模或預期估值細節，但據知情人士指，目前的估值範圍低於此前討論的

１０００億美元，該公司目標是籌集至少１００億美元。（ｂｉ）

