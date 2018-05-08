《經濟通通訊社８日專訊》外交部發言人耿爽今日表示，已注意到美國白宮發言人的表態，
我們認為這表達了美方希望就經貿問題同中方達成共識的願望，是積極的信號。耿爽強調，通過
平等協商來化解分歧、處理中美間貿易摩擦，符合雙方利益，也符合世界的利益。
早前有媒體報道，白宮方面主動表示，中方下周將前往華盛頓繼續進行貿易談判，雙方致力
於達成互利結果。（ｌｃ）
08/05/2018 15:45
【貿易開戰】外交部：保持中美經貿關係健康穩定符合世界利益
《經濟通通訊社８日專訊》外交部發言人耿爽今日表示，已注意到美國白宮發言人的表態，
我們認為這表達了美方希望就經貿問題同中方達成共識的願望，是積極的信號。耿爽強調，通過
平等協商來化解分歧、處理中美間貿易摩擦，符合雙方利益，也符合世界的利益。
早前有媒體報道，白宮方面主動表示，中方下周將前往華盛頓繼續進行貿易談判，雙方致力
於達成互利結果。（ｌｃ）
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