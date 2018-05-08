《經濟通通訊社８日專訊》中國海關公布，按美元計，中國４月進口同比增２１﹒５％，好
於市場預期的１６％，出口同比增１２﹒９％，優於市場預期的６﹒３％。４月貿易順差
２８７﹒８億美元，市場預期為順差２４７億美元，３月錄逆差４９﹒８３美元。
以人民幣計，４月進口同比增１１﹒６％，出口增３﹒７％，貿易順差１８２８億元。
（ｃｔ）
08/05/2018 11:20
【聚焦數據】４月美元計進口增２１﹒５％出口增１２﹒９％優預期
《經濟通通訊社８日專訊》中國海關公布，按美元計，中國４月進口同比增２１﹒５％，好
於市場預期的１６％，出口同比增１２﹒９％，優於市場預期的６﹒３％。４月貿易順差
２８７﹒８億美元，市場預期為順差２４７億美元，３月錄逆差４９﹒８３美元。
以人民幣計，４月進口同比增１１﹒６％，出口增３﹒７％，貿易順差１８２８億元。
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