【聚焦數據】４月美元計進口增２１﹒５％出口增１２﹒９％優預期

《經濟通通訊社８日專訊》中國海關公布，按美元計，中國４月進口同比增２１﹒５％，好

於市場預期的１６％，出口同比增１２﹒９％，優於市場預期的６﹒３％。４月貿易順差

２８７﹒８億美元，市場預期為順差２４７億美元，３月錄逆差４９﹒８３美元。

以人民幣計，４月進口同比增１１﹒６％，出口增３﹒７％，貿易順差１８２８億元。

（ｃｔ）

