【禁制中興】中興２０１７年度股東大會延期，料６月底前召開　　

《經濟通通訊社８日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）於深交所發布公

告稱，公司原擬定於今年５月１１日（星期五）以現場與網絡投票結合方式召開公司２０１７年

度股東大會，由於美國商務部工業與安全局激活拒絕令的影響，公司２０１７年度股東大會將延

期召開，股權登記日不變，公司預計將於６月３０日之前召開股東大會。（ｂｉ）

