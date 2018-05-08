《經濟通通訊社８日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）於深交所發布公
告稱，公司原擬定於今年５月１１日（星期五）以現場與網絡投票結合方式召開公司２０１７年
度股東大會，由於美國商務部工業與安全局激活拒絕令的影響，公司２０１７年度股東大會將延
期召開，股權登記日不變，公司預計將於６月３０日之前召開股東大會。（ｂｉ）
08/05/2018 18:24
【禁制中興】中興２０１７年度股東大會延期，料６月底前召開
《經濟通通訊社８日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）於深交所發布公
告稱，公司原擬定於今年５月１１日（星期五）以現場與網絡投票結合方式召開公司２０１７年
度股東大會，由於美國商務部工業與安全局激活拒絕令的影響，公司２０１７年度股東大會將延
期召開，股權登記日不變，公司預計將於６月３０日之前召開股東大會。（ｂｉ）
|板塊分析08/05/2018
成本回落 需求穩升 火電股浴火重生
|剖析天下08/05/2018
日本經濟處擴張區間 通脹見2%可能性不高
|剖析天下08/05/2018
【FOCUS】多項指標考驗人幣穩定 關注鶴叔下周美國行
|國際動態08/05/2018
工潮14日 法財長：法航可隨時消失
|FOCUS07/05/2018
【FOCUS】民間智慧破譯官媒字眼 侵侵反擊火力難料
|香港政情07/05/2018
【一地兩檢】法案委員會混亂與爭議聲中完成審議所有條文及修正案
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰