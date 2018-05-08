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08/05/2018 11:57

【ＦＯＣＵＳ】多項指標考驗人幣穩定，關注鶴叔下周美國行

　　【ＦＯＣＵＳ】美元指數攀升至去年１２月以來新高，估值效應拖累中國４月外匯儲備縮水
１８０億美元至５個月低位，內地首季經常帳戶更錄近１７年來罕見逆差。未來人民幣匯率走向
，除了受制美元大概率走強，亦須密切留意國務院副總理劉鶴下周的華盛頓之行。在此敏感時機
之際，人行行長易綱近日「市場對人民幣既有升值預期，也有貶值預期……靈活的匯率機制是跨
境資本流動的自動穩定器」的表述或堪玩味。
　
＊經常帳錄罕見逆差，暗示人幣走弱＊
　
　　內地外儲自２０１７年２月起連升１２個月，今年２、３、４月，分別錄得下降、回升、下
降，背後主要反映非美元貨幣相對美元升跌的估值變動。４月以來，美元指數勁升逾２％，加上
聯儲６月加息幾無懸念，美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）數據就顯示，投機客最近一周持
有的美元淨空倉已降至７周低點。
　　美元料將維持強勢，市場對在岸人民幣跌穿１月至今６﹒２４１８－６﹒３６４２的箱體穩
定狀態的預期正漸升溫。
　　此外，國家外匯局國際收支平衡表顯示，首季經常帳戶錄２８２億美元逆差，為２００１年
二季度以來首次季度逆差。德國商業銀行就指，隨著中國向消費驅動的增長模式轉變，服務貿易
逆差可能愈來愈大，而倘若中國不得不削減貨物貿易順差來緩解與美國的緊張關係，未來人民幣
匯率將更加疲弱，且更具波動性。
　
＊美匯逼９３關，新興市場掀走資潮＊
　
　　易綱近日透露，人民銀行已經近一年沒有干預外匯市場，強調「最佳的情況是市場決定匯率
，官方不進行干預。」此意味著，當市場預期轉向，已明確在「保外儲」和「保匯率」二者之前
將選擇前者的官方，將不會重蹈２０１５年狂燒外儲維穩匯市的覆輒。
　　微妙的是，新興市場走資警鐘已此起彼落敲響，港匯觸及７﹒８５弱方兌換保證，龍頭大行
匯豐９年來首次調升美元存款利率，幅度更達１００倍；阿根廷為應對披索狂瀉，一周內三度上
調基準利率至誇張的４０厘；巴西、印度、印尼等新興市場貨幣顯著下跌……中國跨境資金雙向
流動總體平衡格局能否一直相安無事，人民幣兌美元匯率能否一直保持穩定，充滿變數。
　　下一步，除了看美匯指數會否突破９３重要阻力關口，或許還要看侵侵的心情。
《經濟通通訊社　俞瑾》

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