【ＦＯＣＵＳ】多項指標考驗人幣穩定，關注鶴叔下周美國行

【ＦＯＣＵＳ】美元指數攀升至去年１２月以來新高，估值效應拖累中國４月外匯儲備縮水

１８０億美元至５個月低位，內地首季經常帳戶更錄近１７年來罕見逆差。未來人民幣匯率走向

，除了受制美元大概率走強，亦須密切留意國務院副總理劉鶴下周的華盛頓之行。在此敏感時機

之際，人行行長易綱近日「市場對人民幣既有升值預期，也有貶值預期……靈活的匯率機制是跨

境資本流動的自動穩定器」的表述或堪玩味。



＊經常帳錄罕見逆差，暗示人幣走弱＊



內地外儲自２０１７年２月起連升１２個月，今年２、３、４月，分別錄得下降、回升、下

降，背後主要反映非美元貨幣相對美元升跌的估值變動。４月以來，美元指數勁升逾２％，加上

聯儲６月加息幾無懸念，美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）數據就顯示，投機客最近一周持

有的美元淨空倉已降至７周低點。

美元料將維持強勢，市場對在岸人民幣跌穿１月至今６﹒２４１８－６﹒３６４２的箱體穩

定狀態的預期正漸升溫。

此外，國家外匯局國際收支平衡表顯示，首季經常帳戶錄２８２億美元逆差，為２００１年

二季度以來首次季度逆差。德國商業銀行就指，隨著中國向消費驅動的增長模式轉變，服務貿易

逆差可能愈來愈大，而倘若中國不得不削減貨物貿易順差來緩解與美國的緊張關係，未來人民幣

匯率將更加疲弱，且更具波動性。



＊美匯逼９３關，新興市場掀走資潮＊



易綱近日透露，人民銀行已經近一年沒有干預外匯市場，強調「最佳的情況是市場決定匯率

，官方不進行干預。」此意味著，當市場預期轉向，已明確在「保外儲」和「保匯率」二者之前

將選擇前者的官方，將不會重蹈２０１５年狂燒外儲維穩匯市的覆輒。

微妙的是，新興市場走資警鐘已此起彼落敲響，港匯觸及７﹒８５弱方兌換保證，龍頭大行

匯豐９年來首次調升美元存款利率，幅度更達１００倍；阿根廷為應對披索狂瀉，一周內三度上

調基準利率至誇張的４０厘；巴西、印度、印尼等新興市場貨幣顯著下跌……中國跨境資金雙向

流動總體平衡格局能否一直相安無事，人民幣兌美元匯率能否一直保持穩定，充滿變數。

下一步，除了看美匯指數會否突破９３重要阻力關口，或許還要看侵侵的心情。

《經濟通通訊社 俞瑾》

