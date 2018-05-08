【本港樓市】將軍澳廣場約７５０萬元沽出，創出兩房新高價

《經濟通通訊社８日專訊》美聯物業（０１２００）表示，將軍澳區二手交投續熱，該行剛

促成將軍澳廣場２房單位之買賣個案，買家為表誠意願「零議價」承接，代理為協助購得心頭好

，不惜即日飛赴內地送訂，成交價約７５０萬元，創同類新高。

上述單位為將軍澳廣場１座高層Ｆ室，實用面積４２９方呎，建築面積５８９方呎，屬２房

間隔，向西北，望山景，單位內櫳企理，客人對單位一見鍾情，冀「零議價」打動業主，代理隨

即飛赴內地送訂，成交價約７５０萬元，折合實用呎價約１７４８３元，建築呎價約１２７３３

元。（ｃｙ）

